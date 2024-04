“Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento” , afirma Rafa Nadal

Rafael Nadal aseguró este lunes antes de volver a la competición en el torneo de Barcelona que quiere "disfrutar cada momento" en una temporada que se toma como su último año en el tenis.



"A nivel personal para mí es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento", aseguró Nadal en rueda de prensa tras su entrenamiento en el Real Club de Tenis de Barcelona.



El tenista manacorí, de 37 años, volverá a probarse en una competición oficial por primera vez desde enero, en que sufrió una grave lesión en el muslo en el torneo de Brisbane.



Desde entonces, el ganador de 22 Grand Slams tuvo que renunciar a varios torneos, como el Abierto de Australia, Doha, Indian Wells, Miami o más recientemente el Masters 1000 de Montecarlo, que abría la temporada de tierra batida.



"No poder estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado. También soy totalmente realista que simplemente estar aquí es una gran ilusión", relató Nadal.



"Hoy me siento lo suficientemente bien como para estar en la cancha mañana, eso es muy importante. Significa mucho para mí, poder jugar una vez más en Barcelona, un lugar donde tuve un éxito increíble y recuerdos inolvidables", aseguró el tenista español, que ha ganado en doce ocasiones el trofeo barcelonés.



El mallorquín había llegado la semana pasada a Barcelona optimista, pero avisando de que todavía no podía asegurar su participación, aunque este lunes confirmó que el martes iniciará su andadura en el torneo en primer ronda contra el italiano Flavio Cobolli.



"Voy a salir a por todas", advirtió Nadal, para el que "la última semana de entrenamientos ha sido positiva".



Nadal también mostró su pesar por la baja a última hora de su joven compatriota Carlos Alcaraz, que el sábado anunció que no participaría en el torneo barcelonés por la lesión que también le obligó a bajarse de Montecarlo.



"Lo veo como algo negativo para él, sobre todo porque está lesionado. Que se recupere rápido y bien", dijo Nadal, para el que "es malo para el torneo perder al número uno del cuadro".



El tenista mallorquín, que podría haberse enfrentado a su compatriota en unas hipotéticas semifinales, aseguró este lunes no estar "en capacidad de pensar en semifinales".