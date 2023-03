"Me voy con la cabeza bien alta", se despide Sampaoli del Sevilla

El ya exentrenador del Sevilla Jorge Sampaoli aseguró que se va "con la cabeza bien alta" tras ser destituido este martes, condenado por la deriva del conjunto sevillista, situado a dos puntos de los puestos de descenso en la Liga.



"Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón", afirmó Sampaoli en una carta publicada en sus redes sociales tras su salida del club nervionense.



"Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante", aseguró el técnico argentino.



"El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo", añadió Sampaoli, que llegó a Sevilla en octubre pasado para iniciar una segunda etapa al frente del club andaluz.



"Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta", recordó.



El técnico argentino ya dirigió al Sevilla en una primera etapa de julio de 2016 hasta su salida en mayo de 2017 para entrenar a la selección argentina, con la que cayó en octavos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Francia.



"Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme", concluyó.



El Sevilla anunció este martes la destitución del argentino ante la mala marcha del equipo, situado a sólo dos puntos de los puestos de descenso a Segunda División, pese a la firmeza en Europa donde está en cuartos de Europa League.