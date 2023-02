"Me voy orgulloso del equipo y del empate", dice Xavi Hernández

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que está "orgulloso del equipo y del empate" 2-2 contra el Manchester United este jueves en la ida del play-off de acceso a octavos de la Europa League.



"Hemos competido contra un rival de un nivel espectacular, uno de los mejores de Europa", dijo Xavi en rueda de prensa tras el partido en el Camp Nou.



"La intensidad ha sido igualada, hemos dominado en algunos momentos. Hemos tenido carácter, hemos subido de nivel mental y en este sentido, creo que hemos estado muy bien", afirmó.



"No hemos podido ganar, combate nulo y a jugar la vuelta, pero me voy bastante satisfecho del equipo", insistió.



Mirando a la vuelta en Old Trafford dentro de una semana, Xavi aseguró que "podemos ganar. Iremos a Old Trafford a competir y a ver lo qué pasa. Es un rival muy fuerte, pero hoy me voy orgulloso del equipo y del empate".



El técnico del Barça se quejó por un penal no pitado por una mano en el área de Fred.



"Es un penalti robado, cómo te vas a sentir. En Milán en Champions, ahora… No sé por qué no se pitan penaltis por manos ahora. Además lo han chequeado. Me parece increíble", dijo Xavi.



El técnico azulgrana también consideró "una pena lo de Pedri", que se lesionó durante el encuentro y se perfila como una baja probable para la vuelta.



"Pedri es un jugador espectacular y una baja muy importante, pero tenemos alternativas", matizó Xavi Hernández.