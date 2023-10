Medina y Viscarra, las fijas en La Verde

Daniel Medina comenzó de a poco. Desde el inicio, el lateral derecho convenció a Gustavo Costas con su atrevimiento, solidez y especialmente su velocidad.



Reemplazó a Diego Bejarano y completó la renovación que esa posición necesitaba. Desde el mismo inicio de Eliminatorias, ante Brasil y Argentina, el jugador de Always Ready pidió carrera para tener minutos en La Verde.



Guillermo Viscarra tuvo un momento similar. El arquero de The Strongest entró como recambio y suplió a Carlos Lampe.



Para Costas, Billy debe ser titular siempre, aunque esto signifique esperarlo hasta el final por alguna lesión. Así sucedió con esta doble fecha, donde Guillermo tuvo una torcedura de tobillo.



De los dos partidos ante Ecuador y Paraguay, ambos fueron de lo más sólido en La Verde. La necesidad de sumar no se pudo cumplir, pero al menos estos dos marcaron el camino por donde empezar a construir a la Selección.