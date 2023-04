Meleán no será operado de la rodilla, pero deberá continuar en reposo

Meleán viajó hasta Argentina para someterse a su cirugía, sin embargo, luego de un nuevo estudio médico, los doctores aseguraron que no tendría que ser intervenido quirúrgicamente. Finalmente, solo le realizaron una limpieza en la rodilla derecha y deberá permanecer en reposo durante un mes y medio.

"Entré a la cirugía muy preocupado porque no sabía si iban a tener que operar el menisco, el ligamento cruzado o ambos. Los estudios habían dejado esas dudas. Desperté y me alegró la noticia que no tuvieron que intervenir en ninguna. Terminó siendo necesario solo una limpieza. El miedo de poder estar fuera de las canchas por 6-8 meses se convirtió en un alivio porque ahora podré volver en un mes y medio. Son experiencias como estas que se siente clarísimo que estaba todo en las manos de Dios".