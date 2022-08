Melgar de Perú dio el batacazo en Sudamericana derrotando al Inter de Porto Alegre y llegando a la semifinal

Las ganas de avanzar para pelear por su segundo título en la competición, tras el alzado en 2008, convirtió al Inter en una avalancha. Pero la furia de su alud encontró contención en Cáceda.



En el primer tiempo, el mundialista inca, de 30 años, evitó la caída de su valla en tres ocasiones.



El golero fue el némesis del delantero Braian Romero, al ganarle un mano a mano cuando aún no se cumplía el minuto de juego y luego al enviar al córner un cabezazo fuerte (21) del ex River Plate de Argentina.



También despejó un zurdazo cruzado de Wanderson (9), cuyo rebote no alcanzó a ser impactado por Romero, reemplazo del sancionado Alemão.



Cáceda no fue un lobo solitario en las labores defensivas del 'Dominó', último equipo peruano sobreviviente en los torneos internacionales de 2022.



Encerrados en su propio campo y superados por la habilidad de los brasileños, especialmente de Alan Patrick y Wanderson, los de Arequipa se las ingeniaron para mantener el cero a base de solidaridad.



Incluso, en el inicio (5), el volante argentino Martín Pérez Guedes por poco silencia el Beira-Río con un derechazo que Daniel contuvo.



- Soñar -