"Memo" Ochoa quiere ganarle a Argentina y dejar a Messi fuera del Mundial

"A mí no me gusta el 'oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil' o el 'quiero evitar a esta selección porque es muy complicada'. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles", dijo Guillermo "Memo" Ochoa en el diario Medio Tiempo, a pocas horas de enfrentarse a Argentina, por la segunda fecha del Grupo B.