'Menona' Saucedo: "Voy a pensar lo mejor para mi (por la oferta de Bolívar)"

Según parece, 'Menona' es un hombre de fe, y pedirá ayuda divina para decidir si quedarse en The Strongest o cruzarse a Bolívar. "Voy a ir a la Iglesia de Buen Retiro en Santa Cruz, y le pediré al Divino Niño que me ayude a tomar la mejor decisión para mi futuro. En este momento, lo que pienso es ser campeón con el Tigre", indicó.

No hay muchas diferencias en las ofertas. "La plata no es lo más importante para mi en este momento de mi vida, desde que empecé en el fútbol pude estructurar variadas cosas que me permiten tener ingresos pasivos y la plata no es lo que me mueve (...) La oferta de The Strongest ya la tenía, son parecidas (con la de Bolívar) y son las únicas opciones concretas", sentenció en conversación con algunos medios paceños.