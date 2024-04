Messi anota otro doblete en goleada del Inter y es máximo goleador de MLS

Frente a una multitud de 65.612 espectadores, el Inter Miami derrotó 4-1 al New England Revolution este sábado con dos goles de Lionel Messi que lo auparon como máximo artillero de la liga norteamericana (MLS).



Con este doblete, el segundo que logra de forma consecutiva, Messi acumula nueve tantos en siete partidos disputados en este arranque de temporada, uno por delante del colombiano Cristian Arango (Real Salt Lake) y del belga Christian Benteke (DC United).



El Inter se mantiene en el liderato de la Conferencia Este con 21 puntos en 11 partidos mientras el Revolution sigue en el último lugar con cuatro unidades en nueve juegos.



"Otra victoria más para seguir sumando!", se felicitó Messi en un mensaje en Instagram tras el choque.



El partido arrancó con un temprano gol de otro atacante argentino, Tomás Chancalay, que avanzó a los locales con sólo 37 segundos de juego.



Messi le dio la vuelta con dianas en los minutos 32 y 68 ante el júbilo en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), también casa de los New England Patriots de la NFL, que vivió su mayor entrada en un partido del Revolution.



Esta cancha, de césped artificial, fue la segunda de la liga de football americano (NFL) que se llenó este mes para recibir al Inter Miami, tras el estadio Arrowhead de los Kansas City Chiefs, donde se congregaron 72.610 espectadores.



"La gente en todos los estadios viene a ver a Leo, a alentar a Leo, pero después quiere que su equipo gane", puntualizó el técnico del Inter, Gerardo Martino. "Nos motiva el ambiente que nos encontramos en cada ciudad que nos toca jugar pero también sabemos que eso incentiva mucho a los rivales".



Tras el doblete de su capitán, el argentino-estadounidense Benjamin Cremaschi y el uruguayo Luis Suárez, en dos acciones en las que participó Messi, convirtieron los otros goles del Inter en los minutos 83 y 89.



Suárez arrancó el partido en el banco hasta su ingreso en el minuto 63. "No estaba pleno desde lo físico, estaba para una determinada cantidad de minutos", señaló el 'Tata' sobre el veterano delantero charrúa.



En la segunda mitad Martino hizo debutar el mediocampista internacional paraguayo Matías Rojas, aterrizado esta misma semana en un Inter acuciado por bajas como la de su compatriota Diego Gómez, el español Jordi Alba y el argentino Federico Redondo.



- Remontada de Miami -