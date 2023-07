Messi busca sacar del pozo al Inter Miami

La franquicia copropiedad de David Beckham confía en la llegada del astro argentino, que será presentado el domingo por todo lo alto, para revertir su peor racha de resultados desde su ingreso en la MLS en 2020.



Para reencauzar la nave, Messi contará con el apoyo del veterano mediocampista español Sergio Busquets, a quien también se espera en el evento del domingo.



El Inter trabaja a contrarreloj para cerrar el fichaje de otros excompañeros del argentino en el Barcelona, como Jordi Alba, mientras para el banquillo contrató a Gerardo Martino, que ya dirigió a Messi en dos etapas en el club azulgrana y la selección albiceleste saldadas sin grandes títulos.



El equipo de Florida acumula diez partidos consecutivos sin ganar, incluidas siete derrotas consecutivas, que lo hundieron a la última posición de la Conferencia Este con 18 puntos en 21 jornadas.



La liga norteamericana, sin embargo, cuenta con un formato favorable a las sorpresas. Con 13 partidos por jugar, el Inter se encuentra a 11 puntos de las plazas de playoffs, a los que clasifican 16 de los 29 equipos.



Después de una primera ronda con un inédita modalidad al mejor de tres partidos, las eliminatorias se jugarán a un solo duelo en la cancha del mejor clasificado en fase regular, al igual que la final del 9 de diciembre.



"En los playoffs, cualquier cosa puede pasar. Hemos visto que a veces los últimos equipos le ganan a los primeros", dijo esta semana a la AFP el director deportivo de la MLS, Alfonso Mondelo.



"Es lo que hace que este campeonato sea un poco más distinto y excitante. Hay una postemporada como en la NBA o la NFL y es otro mundo", señaló. "Ahí la competición está abierta para todos".



- Plantilla en renovación -

Además del título de la MLS, el Inter de Messi competirá también en la Leagues Cup, un torneo pionero que durante un mes reunirá a las 47 escuadras de las ligas norteamericanas y mexicanas. Se espera que el crack de Rosario debute con el uniforme rosa del Inter en la inauguración de la Leagues Cup el 21 de julio ante Cruz Azul.



La tercera competencia del año, de carácter menor, es la US Open Cup, en la que el Inter se encuentra en semifinales y que garantiza al ganador un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024, vía de acceso al Mundial de Clubes.



Los resultados deportivos del Inter nunca han estado a la altura de las ambiciones expresadas por Beckham y los otros dueños de la franquicia.



Sus primeros 'fichajes bomba', el francés Blaise Matuidi y el argentino Gonzalo Higuaín, aterrizaron al final de sus carreras y no repuntaron el rumbo de una franquicia que solo ha disputado una ronda de playoffs desde 2020.



Esta campaña el Inter sustituyó al retirado Higuaín por el venezolano Josef Martínez que, tras una grave lesión de rodilla, no ha vuelto a la forma con la que ganó el premio MVP de 2018.



Entre Martínez y el ecuatoriano Leonardo Campana, el otro ariete que podría acompañar a Messi, apenas suman 10 goles. El mediapunta mexicano Rodolfo Pizarro, quizás el mayor talento de la plantilla, nunca se consolidó en Miami y está en la puerta de salida para dejar una plaza de jugador franquicia a Messi o Busquets.



En el medio campo se alinean varios jugadores que no alcanzan los 20 años, como el argentino Benjamin Cremaschi. En la retaguardia cuenta con dos centrales de experiencia en el ucraniano Sergiy Kryvtsov y el canadiense Kamal Miller, que no han podido evitar que el Inter sea el cuarto equipo con más goles en contra (33).



- Reencuentro con Martino -

La crisis deportiva del Inter derivó en el despido en junio del entrenador inglés Phil Neville cuyo puesto, tras un breve interinato, ocupó esta semana Gerardo Martino.



Nacido también en Rosario, el 'Tata' Martino dirigió a Messi durante una temporada en el Barcelona (2013-14) que terminó con solo un título de la Supercopa de España.



Poco después, Martino tomó las riendas de la selección argentina para otro breve periodo que concluyó con dos frustrantes derrotas en las finales de la Copa América de 2015 y 2016 ante Chile en penales.



El técnico, tras un paso gris por la selección mexicana, se reencuentra ahora con Messi en un campeonato en el que vivió uno de los mayores éxitos de su carrera, guiando al Atlanta United al título de 2018.