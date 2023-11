Messi celebró con la afición del Inter Miami su octavo Balón de Oro

La estrella argentina Lionel Messi recibió este viernes un homenaje de la afición del Inter Miami por su recién conquistado octavo Balón de Oro, en una noche de festividades con un amistoso contra otro equipo de la MLS, el New York City FC.

"Me demostraron mucho cariño, me hicieron sentir como en casa. Es una ciudad de mucho latino en la cual me encuentro muy cómodo y nos manejamos muy bien, asi que muchas gracias".