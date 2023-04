¿Messi deja el PSG?: La salida del argentino es cada vez "más probable"

La marcha de Lionel Messi del París Saint-Germain al final de su contrato en junio es ahora "mucho más probable, pero no segura", admitió este martes a la AFP una fuente próxima al club, dando a entender un cambio en la política de la entidad parisina.

- Menos ostentación - Lo cierto es también que desde que aterrizó en París en 2021 y salvo algunos momentos puntuales, el Messi que maravilló durante años en Barcelona no se ha visto en el PSG.

Al igual que varios de sus compañeros, el argentino no sobresalió en la eliminatoria de octavos de final de Liga de Campeones perdida hace un mes contra el Bayern Múnich (1-0/2-0).

"Dejar marchar a Messi sería la continuación de este cambio cultural , pero los aficionados tendrán que adaptarse, porque no se puede tener las dos cosas. Si optas por la juventud, significa que los resultados no serán automáticos. Hará falta un poco de paciencia", explica esta fuente.

El futuro de Messi, no obstante, no está cerrado y las negociaciones continúan. Pero L'Equipe titula "En proceso de divorcio" y para la emisora RMC, el argentino "no será parisino la próxima temporada, a menos que Doha cambie el rumbo".