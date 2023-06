Messi desea definir su futuro lo antes posible

Sin embargo, esas palabras no quieren decir que sea fácil el regreso del crack argentino. Ni mucho menos. El Barcelona está en una situación complicada y no es fácil articular una oferta en la línea de lo que exige LaLiga. Leo incluso jugaría por una cantidad simbólica, pero la patronal no lo permite. De ahí la idea del club de pagarle un euro más que a Lewandowski como ficha. Pero eso requiere un proceso y puede que no sea corto. Y Leo quiere decidir cuanto antes.