Messi divisa su primera final con el Inter Miami en Leagues Cup

La otra semifinal de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana la disputarán el Nashille SC y los 'Rayados' de Monterrey también el martes.



Messi, máximo artillero y atracción absoluta de la competición, ha catapultado a una franquicia que ocupa la última plaza de la temporada en la MLS hasta colocarla a las puertas de la final del 19 de agosto y también de la clasificación a un torneo regional.



Con un triunfo el martes en el Subaru Park, el Inter tendría garantizado uno de los tres boletos que ofrece la Leagues Cup a la Copa de Campeones de la Concacaf, la vía de acceso a la deseada vitrina del Mundial de Clubes de la FIFA.



En caso de derrota ante el Union, el Inter se disputaría el último boleto en el partido por el tercer puesto de la Leagues Cup también el 19 de agosto, ante el perdedor de la semifinal entre Nasvhille y Monterrey.



El duelo ante el Union se presenta como el más complicado que ha tenido que afrontar hasta ahora la escuadra que lidera Messi junto a sus exsocios del FC Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba.



"Tienen su forma, sus ideas, han sido finalistas de la liga el año pasado. Entendemos que la localía les va a hacer más fuertes pero nosotros también tenemos nuestras aspiraciones de llegar a la final", subrayó el técnico del Inter, Gerardo Martino, en una conferencia de prensa el lunes.



Sobre el césped del Subaru Park, donde se espera un lleno de 18.500 aficionados, se vivirá un choque de estilos entre una de las mejores defensas de la MLS y un ataque que, revitalizado por Messi, suma 17 goles en cinco partidos de la Leagues Cup.



El astro argentino ha participado en dos tercios de esas dianas, anotando ocho goles y repartiendo tres asistencias.



- Percance en práctica -

Con todos los ojos puestos en su posible primera final en Estados Unidos, medios locales reportaron que Messi sufrió un percance físico durante la práctica del lunes, lo que fue minimizado después por Martino.



"Yo estuve solo en una parte del entrenamiento porque estaba preparando una charla. No vi exactamente que pasó pero imagino que si hubiera sido algo serio estarían todos escandalizados y como estaban todos bien, creo que no pasó nada", afirmó el técnico.



Un día antes, el técnico del Union, Jim Curtin, reconoció la talla del desafío que les espera y pidió a sus aficionados que acudan a apoyar a su equipo y no sucumban a la tentación de participar en la reventa.



"Es probablemente el mayor evento que hemos tenido en nuestro estadio", reconoció Curtin, que lleva casi una década al frente del Union.



"El mejor jugador de todos los tiempos viene aquí para una semifinal, con un trofeo y un puesto en la Copa de Campeones en juego. Es un gran partido", señaló. "Por favor no vendan sus boletos, no importa cuanto dinero les ofrezcan por ellos".



El Union, que ocupa la cuarta posición general en la MLS, es un equipo sin grandes estrellas pero con un bloque muy sólido que cuenta con el jamaicano Andre Blake y el noruego Jakob Glesnes, mejor arquero y defensa de la pasada campaña, y una ofensiva liderada por el argentino Julián Carranza, que es duda para arrancar debido a un esguince.



En la otra semifinal, el Monterrey tratará de mantenerse como la única escuadra mexicana en liza en una complicada visita al Nasvhille SC, que les espera con la confianza de su goleada 5-0 a Minnesota en cuartos.



Los 'Rayados' también vivieron un impactante triunfo el viernes por 3-2 ante el Los Angeles FC, vigente campeón de la MLS, en el que remontaron dos goles en contra.



Para Monterrrey, liderado por su flamante fichaje Sergio Canales, el gran reto sigue siendo la recuperación física al llevar casi un mes viajando y compitiendo fuera de su país.



A continuación las posibles alineaciones del choque, que arrancará en el estadio Subaru Park de Filadelfia (Pensilvania):



Philadelphia Union: Andre Blake - Jakob Glesnes, Jack Elliott, Damion Lowe - Olivier Mbaizo, José Martínez, Alejandro Bedoya, Jack McGlynn, Kai Wagner - Julián Carranza y Mikael Uhre. DT: Jim Curtin



Inter Miami: Drake Callender - DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba - Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi - Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino