Messi, el gran candidato a quedarse con el premio The Best

El campeón del mundo argentino Leo Messi, el subcampeón francés Kylian Mbappé y el ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid Karim Benzema son los tres finalistas al galardón The Best al Jugador de la FIFA.



En la categoría femenina, las finalistas son la inglesa Beth Mead, el estadounidense Alex Morgan y la española Alexia Putellas, vigente ganadora, como finalistas al premio The Best a mejor jugadora.



Para el premio Puskas al mejor gol del año los nominados son el polaco Marcin Oleksy, jugador de fútbol con una pierna amputada (Warta Poznan-Stal Rzeszow), el francés del Olympique de Marsella Dimitri Payet, y el brasileño Richarlison, merced a su gol en el Brasil-Serbia del pasado Mundial de Catar.



Luego de haberse enfrentado en la final del Mundial, Messi y Mbappé, compañeros en el PSG, se disputan la sucesión del polaco Robert Lewandowski, coronado en 2020 y 2021, junto a Benzema, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid.



Los galardonados se conocerán este lunes una gala que la FIFA organizará en París. Los ganadores fueron elegidos a partir de las votaciones de un jurado internacional, de los seleccionadores y capitanes de todas las selecciones (masculinas y femeninas), periodistas especializados de cada país y de los internautas que dejaron sus votos en la web fifa.com.