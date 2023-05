Messi en el PSG, dos años de dudas y por debajo de las expectativas

La suspensión de Lionel Messi por el París Saint- Germain rubrica el decepcionante paso del Balón de Oro por París, donde durante dos temporadas brilló de forma intermitente llegando incluso a ser pitado por el público del Parque de los Príncipes. La decisión tomada el martes por el club de suspender al argentino "varios días" por un viaje no autorizado a Arabia Saudita marca probablemente el final de su historia con el PSG. ¿Se volverá a ver a Messi en un partido de la Ligue 1 francesa, una vez la ruptura parece a día de hoy consumada?





Durante el tiempo de ese procedimiento disciplinario, el siete veces Balón de Oro, que se perdió el entrenamiento del lunes sin el aval de la dirección, "no puede entrenar, no puede jugar y no cobrará" su salario, según una fuente conocedora del dosier.



Una decisión cuando menos llamativa y sumamente inhabitual contra una estrella de talla global, sabiendo además que el PSG es a menudo criticado por su falta de autoridad hacia sus jugadores franquicia, lo que a veces pudo dar la impresión de que estos estaban por encima de la institución.



Esta nueva polémica se añade al resentimiento creciente de numerosos aficionados. Los ultras se manifestaron el lunes en el centro entrenamiento del club, el Camp des Loges, después de la derrota contra el Lorient (3-1).