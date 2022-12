"Messi está en un momento brutal pero no podemos pensar en semis", dice Dani Alves

El defensa brasileño Dani Alves alabó el lunes el gran momento de forma del astro argentino Lionel Messi, con el que podría cruzarse en unas hipotéticas semifinales del Mundial, pero pidió concentrarse en el cruce de cuartos de final ante Croacia.



"¿Qué vamos a decir de Messi? Messi ahora mismo es Argentina. Yo creo que todo pasa por él", dijo el veterano lateral tras participar como suplente en el triunfo 4-1 ante Corea del Sur en los octavos de final.



"Todo pasa por los pies de Messi, está en un momento de forma brutal. Es uno de los jugadores a tener en cuenta, sin duda, en esta competición. Solo con su nombre ya lo es", dijo Alves sobre su excompañero en el Barcelona.



"Pero no estamos aquí para elegir adversario, con el que toque hay que meterle todo lo que tenemos para luchar por el objetivo", afirmó.



"No podemos pensar en las semifinales porque estamos en cuartos. Por respeto a Croacia hay que estar enfocados en ese partido. Tienen mucha calidad de jugadores y merecen nuestra atención al 110%", dijo Alves sobre el equipo balcánico, que batió el lunes en su cruce de octavos a Japón en la tanda de penales.



Alves, de 39 años, ingresó el lunes en el césped en el minuto 63 en sustitución de Eder Militao.



"Estoy contento de haber jugado unos minutos y de haber ayudado para que se consiguiera el objetivo", afirmó.



Tras la sorprendente derrota previa ante Camerún (1-0), con un equipo plagado de suplentes, las estrellas de Brasil solo tardaron siete minutos en estrenar el marcador ante Corea del Sur, por mediación de Vinicius Jr.



Según Alves, el tropiezo ante Camerún sirvió a la 'Seleçao' para evitar excesos de confianza contra la escuadra asiática.



"Fue gracias al equipo que jugó contra Camerún que hoy se vio más intensidad, un mayor ritmo", afirmó. "Todo es parte de un proceso que hay personas que no entienden pero los que estamos aquí dentro sabemos cómo hacer las cosas".