Messi explicó la foto que se tomó en Ibiza con jugadores del PSG

Leo Messi fue preguntado en rueda de prensa por su futuro ahora que ha dicho adiós al Fútbol Club Barcelona. Al ser cuestionado por el Paris Saint-Germain, el argentino dijo que "es una posibilidad". También se refirió a la foto que se tomó hace unos días con los jugadores del club francés.

"El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando".

Sobre la foto con los jugadores del PSG en Ibiza aclaró que nada tiene que ver con su futuro futbolístico. La imagen dio pie, estos días, para muchas especulaciones.

"Es una boludez. Nos juntamos el día antes de venirme. Arreglamos para ir a casa de Ney a comer un asado. La foto es del momento. Había bromas en aquel momento, me decían que me viniera al PSG. No hay nada raro. Es una casualidad, una foto de amigos", finalizó.