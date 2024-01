Messi, galardonado como mejor jugador de 2023 en premios The Best

Leo Messi logró este lunes en Londres su tercer triunfo en los premios The Best de la FIFA, como mejor futbolista del mundo en 2023, donde la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino.

El jugador del Inter Miami, que no estaba presente en la ceremonia, y Aitana Bonmatí confirman con este premio el Balón de Oro ganado por ambos en 2023, después de haber logrado con sus selecciones los Mundiales de categoría masculina y femenina.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.