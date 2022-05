Messi jugaría en el Inter Miami de EEUU tras comprar el 35% del club

Escucha esta nota aquí

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando del futuro de Leo Messi visto que las cosas no están yendo como él hubiera deseado en el PSG. La última información llega desde Direct TV, donde uno de sus periodistas aseguró que el argentino tiene pensado adquirir un 35% del Inter Miami para después incorporarse al equipo estadounidense en el 2023, con 36 años.

Mientras tanto, Leo permanecería una temporada más en Europa, lo que le ayudaría a preparar en condiciones más competitivas el Mundial de Catar que disputará con Argentina a partir del mes de noviembre.

En las últimas horas se ha vuelto a especular mucho con su posible regreso al Barcelona, aunque Leo tiene contrato con el PSG hasta junio de 2023.

El caso es que sería en la siguiente campaña en la que se sumaría al proyecto en el que también está inmerso David Beckham. La posibilidad de que Messi acabe en el Inter Miami no es nueva. Siempre se ha señalado que sería su destino más probable en sus últimos años de carrera. /Mundo Deportivo Lea también Fútbol Afición del PSG es pesimista respecto a Mbappé, pero no le guarda rencor Los hinchas del equipo parisino no confían en que su ídolo renueve contrato y están "absolutamente devastados" por su probable marcha al Real Madrid

Lea también Fútbol Facundo Suárez manda en la tabla de goleadores del torneo Apertura El delantero argentino de Oriente Petrolero suma nueve goles en 15 fechas. El último lo marcó el sábado ante Real Santa Cruz

​