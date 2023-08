Messi, "muy feliz" en el Inter Miami antes de su primera final

"Yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, de la vida, y elegí este lugar por eso", dijo en una sala abarrotada de periodistas. "Estoy muy feliz de la decisión que tomé y no solo por lo deportivo, por como vamos, sino por mi familia, por como vivimos el día a día, la ciudad, esta nueva experiencia".

"Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona, y por así decirlo fue de un día para otro (...) Eso se me hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que estoy viviendo acá", dijo Messi.