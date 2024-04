Messi no jugó en la derrota del Inter Miami ante Monterrey en cuartos de Concacaf

Estos resultados acercan la posibilidad de un pleno mexicano en semifinales, después de que el martes América goleara 4-0 al New England Revolution y Tigres empatara 1-1 en la casa de Columbus Crew.

Messi "va partido a partido. Este no era el partido para que él esté, no estaba listo", declaró después el técnico Gerardo Martino, que no confirmó la presencia de su estrella para el juego de vuelta del 10 de abril en Monterrey.