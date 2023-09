Messi no participó del último entrenamiento de Argentina

La selección argentina de fútbol se entrenó la tarde de este lunes en el complejo de Achumani de The Strongest, de cara al partido contra Bolivia, que se jugará este martes desde las 16:00, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En dicho trabajo no fue partícipe Lionel Messi, quien se recupera de una molestia muscular, que sufrió durante la primera fecha contra Ecuador, el viernes en Buenos Aires.

La estrella de la selección visitante hizo trabajo de fisioterapia y luego una caminata , esto dio origen a que se especule con que probablemente no este desde el pitazo inicial contra la Verde.

Sin embargo, no hay dudas de que Messi jugará contra Bolivia. La prensa argentina da por hecho de que jugará ante Bolivia, porque de lo contrario no habría viajado a La Paz, aunque lo que no está claro es si ingresará desde el inicio.