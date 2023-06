Messi perdió en su último partido con el PSG

La Ligue 1 llegó a su fin el sábado al término de la 38ª y última jornada, en la que se vivió la despedida de Lionel Messi del París SG y la confirmación del descenso del Auxerre.



En un partido sin nada en juego, el campeón París SG se vio sorprendido en su estadio con derrota 3-2 contra el Clermont (9º). Horas antes del pitido inicial, el club parisino anunció la marcha de Lionel Messi tras dos temporadas.



El argentino volvió a recibir silbidos en su último partido por parte de la afición, descontenta con su rendimiento durante su aventura parisina.



Sergio Ramos, que también deja el equipo, abrió el marcador en el minuto 16, en el que estaba previsto un homenaje hacia el guardameta Sergio Rico, jugador propiedad del París SG en un delicado estado de salud tras ser víctima de un accidente de caballo el pasado domingo y que fue también homenajeado antes del inicio del partido.



Kylian Mbappé anotó el segundo desde el punto de penal, mostrando una camiseta de portero con el nombre y dorsal de Rico como dedicatoria. El atacante logra así acabar la temporada como máximo goleador del campeonato con 29 goles, dos más que Alexandre Lacazette, que no vio portería esta jornada.



A partir del 2-0, el Clermont se vino arriba con goles de Johan Gastien (24) y del argelino Mehdi Zeffane (45+1). Podrían haberse ido a los vestuarios liderando en el marcador, pero Grejohn Kyie erró un penal (37). En el segundo tiempo, Kyie se resarció anotando el gol de la victoria (63).



El Lens (2º) cerró una gran temporada ganando 3-1 en Auxerre (17º)... lo que sumado a la victoria por la mínima del Nantes (16º) contra el colista Angers, envía al equipo borgoñón a segunda división.



El doblete de Alexis Claude-Maurice (19, 48) condenó al Auxerre, que apuró sus opciones hasta el final ayudado por una entrega grotesca del guardameta del Lens, que permitió al senegalés M'Baye Niang recortar distancias (71), antes de que Lois Openda (78) cerrara definitivamente el marcador.



Así, el Auxerre acompañará a los ya descendidos Ajaccio (18º), Troyes (19º) y Angers (20º), en una temporada con cuatro descensos para reducir a 18 los equipos que participarán la próxima temporada en Ligue 1.



El Nantes logró la necesitada victoria ante el colista para ganar la posición al Auxerre y mantenerse en la primera división francesa. Un solitario gol del camerunés Ignatius Ganago (16) sirvió para tranquilizar al estadio de la Beaujoire.



En la lucha por puestos europeos, el Rennes, que venció 2-1 en el derbi bretón contra el Brest (14º), le arrebató la cuarta posición al Lille y se clasifica así a la fase de grupos de la Europa League. El equipo norteño no pasó del empate 1-1 en casa del ya descendido Troyes y se tendrá que conformar con la quinta posición, sinónimo de pase a Conference League.



Mónaco (6º) y Lyon (7º), con opciones a entrar en puestos europeos al inicio de la jornada, perdieron sus respectivos partidos y no disputarán competición continental la próxima temporada.



También se despidió con derrota Igor Tudor en su último partido como entrenador del Marsella, que cayó 1-0 en Ajaccio.