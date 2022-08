Messi queda fuera de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro

El astro argentino Lionel Messi, siete veces galardonado y vencedor del premio en la última edición, no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2022, desvelada este viernes.



Su compañero brasileño del París Saint-Germain Neymar tampoco está entre los seleccionados en una edición en la que parece favorito el francés Karim Benzema por su gran temporada 2021-2022 con el Real Madrid.



El Balón de Oro 2022, concedido por la revista France Football, será entregado el 17 de octubre en una ceremonia en París.



La no presencia de Messi entre los candidatos supone un gran hito, ya que el argentino estaba entre los candidatos al Balón de Oro desde 2006 y quedó en el podio casi sin interrupción desde 2007, con la salvedad de la edición de 2018.



La 'Pulga' (35 años), al igual que Neymar, viene de una temporada 2021-2022 complicada con el París Saint-Germain, en la que el argentino, que se unió el pasado agosto al equipo francés procedente del Barcelona, firmó 11 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones.



La gran decepción del PSG el pasado curso fue la eliminación ante el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones.



Pese a que su temporada 2021-2022 tampoco fue deslumbrante, el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), cinco veces ganador del Balón de Oro, sí que está entre los candidatos.



Benzema es presentado desde hace tiempo como el gran favorito a llevarse la codiciada pelota dorada.



El atacante francés fue el gran líder del Real Madrid el pasado curso para ganar la Liga española y la Champions League europea, siendo además el máximo anotador en esos torneos, con 27 y 15 tantos respectivamente.



Benzema fue uno de los protagonistas el miércoles en la Supercopa de Europa, donde marcó un gol en el triunfo 2-0 sobre el Eintracht Frankfurt. Tras ese tanto de Helsinki, acumula 324 goles como jugador del Real Madrid, únicamente superado por Cristiano Ronaldo (451).



A sus éxitos con el Real Madrid, Benzema añade la Liga de Naciones de la UEFA que logró con Francia el pasado octubre.



Entre las candidatas al Balón de Oro femenino se encuentra por su parte la española Alexia Putellas (FC Barcelona), ganadora de la anterior edición.



El Balón de Oro tiene como novedad este año que recompensa las actuaciones de la última temporada deportiva y no ya la del año natural.