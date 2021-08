Messi reconoce que hay negociaciones con el PSG

Escucha esta nota aquí

Leo Messi quiso dejar claro que no es cierto que ya tenga un acuerdo cerrado con el PSG, aunque admitió que está en negociaciones abiertas con el club parisino: "No tengo nada cerrado, pero el PSG es una posibilidad real y estamos hablando, pero por ahora no hay nada en concreto todavía".

El delantero argentino reconoció de esta forma que está muy cerca de firmar por el PSG, un club que le ofrece tres años de contrato a razón de 40 millones limpios por temporada y una prima de fichaje añadida.

Además, podrá cumplir su sueño de volver a jugar con Neymar, uno de los jugadores que más ha disfrutado en el campo y con un compatriota como Mauricio Pochettino en el banquillo.

"La gente del Barça me conoce y sabe que soy un ganador. Mi último año de carrera lo quiero terminar compitiendo y sumando títulos. Esa es mi mentalidad, querer siempre más. Ahora tengo que buscar mi camino y seguir compitiendo y ganando", sentenció el jugador cuando le preguntaron si no teme escoger un equipo que puede ser rival del Barcelona en la Champions.

Con el PSG como club mejor posicionado, en las últimas horas ha salido también el nombre del Inter de Milán, que ha recibido 115 millones de euros en caja por el delantero belga Lukaku. Quien se descartó en la carrera es el Manchester City de Guardiola. /AS