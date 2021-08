Messi rompió en llanto antes de comenzar su rueda de prensa de despedida

Escucha esta nota aquí

No había comenzado aún la rueda de prensa y Leo Messi rompió en llanto. Cuando le tocó acercarse al micrófono se tomó unos segundos para iniciar su mensaje, porque se puso a llorar. El argentino se mostró muy conmovido con su salida del Barcelona.

"Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado. El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no”, comenzó diciendo Messi.

Tal como estaba previsto, la rueda de prensa organizada por el Barcelona comenzó a las 6:00 (HB) con un único protagonista: Leo Messi.

“Este año estábamos convencidos mi familia y yo que seguiríamos aquí. Siempre antepusimos nuestro bienestar, estar en casa, disfrutando de nuestra vida en Barcelona, que es maravillosa en lo deportivo y lo cotidiano. Toca despedirme de esto. Son muchísimos años. Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer con tres catalanes argentinos”, agregó la ‘Pulga’.

Dijo sentirse orgulloso de todo lo que hizo en el club y tiene la esperanza de volver, porque considera al Barcelona como su casa. Se lo prometió a su esposa y a sus hijos.

“Le doy las gracias a todos los que nos ayudaron. Crecí con los valores de esta casa, de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todo el mundo de esta casa y espero que eso quede, además de todo lo que ganamos. Pasamos cosas malas, pero eso nos hizo crecer. Di todo siempre por este club, por esta camiseta. Desde el primer día hasta el último y me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente desde siempre”, continuó Messi.

Dejó en claro que la forma en la que se va no es la que él hubiese deseado, pues dijo que su deseo era hacerlo en la cancha y con el público en las graderías.

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, pero no la hubiera imaginado así. Me hubiera gustado hacerlo en el campo, haber escuchado una última ovación. Extrañé al público en la pandemia, poder festejar un gol. Me retiro de este club sin verlos en más de año y medio. Si lo hubiese imaginado, habría sido con el estadio lleno”, expresó.

“Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. Ojalá pueda aportar en algo para que este siga siendo el mejor club del mundo. Seguro que me olvido de muchas cosas, pero es lo que puedo decir ahora, no estoy en condiciones de pensar y que me salgan las palabras", señalo Messi y luego vino la ronda de preguntas de la prensa.