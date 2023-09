Messi será duda "hasta último momento" para la final de US Open Cup

Lionel Messi intentará hasta el último momento poder jugar la final del miércoles de la US Open Cup, dijo este martes el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino.



Messi y Jordi Alba, que fueron baja en el partido del domingo ante el Orlando City en la MLS, no estuvieron presentes en los primeros 15 minutos del entrenamiento del martes que estuvieron abiertos a la prensa.



En la conferencia posterior, Martino dijo que ambos saltaron al campo posteriormente en la práctica y señaló que Messi tiene más opciones que Alba de estar presente en la final ante el Houston Dynamo.



"Jordi es difícil, pero con Leo vamos a esperar hasta mañana, esperaremos hasta último momento para ver qué definición tomamos", afirmó Martino. "Me sentaré con él, a ver cuáles son sus sensaciones".



"Mañana nos pondremos de acuerdo en qué es lo mejor. Aquí hay tres cuestiones: el jugador, la final y lo que viene. Son los tres escenarios que tenemos que evaluar", señaló el técnico.



Martino reconoció que Messi ya estaría descartado para este partido si no hubiera un título en juego.



- Pero es una final...-"En un partido de liga no correríamos ningún tipo de riesgo. Pero es una final, 90 o 120 minutos que te separan de un nuevo título y tiene lógica que esperemos lo que tengamos que esperar y corramos los riesgos que tengamos que correr. Si fuera otro partido no correríamos ningún riesgo", admitió.



El Inter ha vivido unos últimos dos meses frenéticos desde la llegada en julio de Messi, quien impulsó a la franquicia hasta alcanzar su primer título en la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana, y reengancharse a la lucha por clasificar a los playoffs de la MLS.



El Inter no ha reportado que el argentino sufra alguna lesión y Martino señaló en los últimos días que ha padecido fatiga muscular y molestias por una cicatriz de una antigua lesión.



El argentino, de 36 años, estuvo ausente del partido de eliminatorias mundialistas de Argentina en Bolivia del 12 de septiembre y de otro del Inter en Atlanta.



El 20 de septiembre Messi fue titular contra Toronto pero tuvo que ser sustituido antes del descanso, al igual que Alba.



Después de la final, al Inter le quedan cinco partidos de la temporada regular de la MLS para intentar clasificar a playoffs, comenzando por un choque el sábado ante el New York City FC, que actualmente ostenta el último boleto de la Conferencia Este y está cinco puntos por encima de Miami.



La US Open Cup, torneo de eliminatorias equivalente a la Copa del Rey española o la FA Cup inglesa, se disputa desde 1914 y es la competición futbolística más antigua del país.