"Messi sigue como un niño de veinte años", dice Burruchaga

R: "Eso no habría que plantearlo nunca, Messi no va a ser más o menos que Maradona, o que otro, lo gane o lo pierda. Messi va a estar en la historia. Hay cinco jugadores que en los últimos setenta años marcaron ser los mejores de la historia mundial: Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Messi. Cuatro son sudamericanos. Messi va a estar ahí, lo gane o no lo gane . Ojalá gane el Mundial, que es lo que queremos como argentinos. Principalmente por él, en su último desafío, por tantas críticas que le tiraron, eso de que no sentía la camiseta. Tiene 35 años y sigue como un niño de veinte".

R: "El Mundial, hasta ahora, no me gustó mucho. No vi grandes partidos, sinceramente, salvo por ejemplo el de Inglaterra ante Francia (en cuartos de final), que a mi juicio fue el mejor partido porque el partido fue bueno los novena minutos. Fue el partido que mereció un alargue, si (el inglés Harry) Kane hubiera metido ese penal al final. Por lo demás no vi grandes partidos, fueron partidos chatos. Se pensaba que los jugadores iban a venir más descansados y vi equipos que caminaban en la cancha. No vi grandes rendimientos individualmente. Neymar estuvo lesionado, (Cristiano) Ronaldo no jugó. Fue un Mundial raro. Alemania salió rápida y los favoritos perdieron al menos un partido. No creo que sea un buen Mundial".