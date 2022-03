Messi tendría definido quedarse en el PSG hasta cumplir su contrato

Escucha esta nota aquí

Messi no empezó de la mejor manera su etapa en el PSG. Una sustitución contra el Lyon que no le gustó, problemas posteriormente en la rodilla y algún que otro viaje transatlántico a Argentina generaron dudas sobre su adaptación al club.

Sin embargo, llega al tramo final de la temporada en un buen momento y con la convicción de cumplir el año más que tiene firmado en su contrato. Un acuerdo que contempla otro opcional, aunque eso está por verse.

A pesar de que sus primeros meses en París no fueron nada fáciles, poco a poco se ha ido adaptando a su nueva vida. Con buenos amigos en el vestuario como Neymar, Di María, Paredes o Verratti, y con la afinidad que ha nacido entre él y Mbappé, se siente cada vez más integrado en el PSG.

Tener a Pochettino en el banquillo también le ayuda. Su compatriota es un entrenador con grandes dotes en la gestión de grupo y no es raro verles a ambos charlar en cada sesión en Camp des Loges.

A Leo, sin embargo, le ha incomodado el trato recibido por el entorno mediático. Medios como L’Équipe han sido especialmente severos en el análisis que se ha hecho del internacional argentino, criticado y suspendido en la valoración general de muchos partidos.

En ese sentido, cuenta Le Parisien que el jugador se ha quejado a la plana mayor del club porque no entiende ese comportamiento agresivo de la prensa en su primer año después de su abrupta salida de Barcelona.

Una situación que en cualquier caso no cambia las intenciones de Messi, ilusionado con eliminar al Real Madrid y dar un paso más en la Champions, cuya final se juega a finales de mayo en Saint Denis.

El PSG cuenta con el 30 para la temporada que viene, momento en el que se empezará a hablar sobre la ejecución o no del año opcional que pactaron ambas partes el verano pasado. Algo, no obstante, que ahora mismo no preocupa Leo. /Mundo Deportivo

