Messi y Busquets vienen a Miami a competir y no de vacaciones, señaló Martino

El técnico argentino, exentrenador de Messi en el FC Barcelona y la selección de Argentina, comentó que había hablado con el siete veces ganador del Balón de Oro sobre su inminente traspaso al club de la Major League Soccer (MLS) y con el excentrocampista español Busquets, fichado por el equipo estadounidense días atrás.



"A veces en nuestro mundo asocias a Estados Unidos y Miami con vacaciones. Y no es eso. (Messi y Busquets) Vienen a competir", afirmó el técnico en una conferencia de prensa durante su presentación como DT del club de la "Capital del Sol" este jueves.



"Vienen de ganar títulos mundiales, ligas españolas. No se van a relajar. Van a competir porque lo llevan en la sangre", confirmó el "Tata" Martino.



Martino se hace cargo de Miami con el equipo en el último puesto de la Conferencia Este, después de haber perdido sus últimos siete juegos. Ocupa el puesto 27 de los 29 clubes de la MLS.



Sin embargo, el exentrenador de México y Atlanta United en la MLS dijo que aún existe la posibilidad de salvar algo de esta temporada.



"Una es ver si podemos llegar a los playoffs. En este momento eso parece una exageración, pero mientras tengamos la posibilidad no podemos dejar de intentarlo", agregó.



"Estamos en un buen lugar en la US Open Cup, y ahora hay un nuevo torneo, Leagues Cup, al que apuntaremos. Después de eso, el objetivo es construir para 2024", agregó el entrenador.



Con la mira en la próxima temporada, el director deportivo del Inter Miami, Chris Henderson, confirmó que el club movería más fichas en su plantilla en las próximas semanas.



Martino, quien ganó la Copa MLS en 2018 con el Atlanta United, aseguró que tiene claro lo que le espera en el futuro al frente de su nuevo equipo.



"Veo una liga que siempre está evolucionando, una liga que tiene muchas reglas, pero son muy claras", dijo el técnico argentino.



"Está muy nivelado para todos los equipos, el sistema de presupuestos y draft permite que todos los equipos de inicio tengan las mismas aspiraciones".



A esas ventajas competitivas, el DT argentino le suma el efecto Messi. "Que el mejor jugador del mundo decida jugar en esta liga, evidentemente abrirá un escenario de crecimiento aún mayor".