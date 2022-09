Messi y Mbappé vuelan con el PSG, Marsella sigue su estela

Dos asistencias de Lionel Messi convertidas por Kilian Mbappé encarrilaron el triunfo (3-0) del París Saint-Germain en la cancha del Nantes, este sábado en la sexta jornada, permitiendo al campeón mantenerse al frente de la Ligue 1, igualado con el Marsella, que también ganó.



Se podría unir a este dúo el Lens, que está a tres puntos y que el domingo visita al Reims.



En Nantes, el técnico del PSG, Christophe Galtier, se permitió el lujo de dar descanso a uno de sus genios, Neymar, que además es el que está más en forma, con vistas al estreno en Champions, el martes ante la Juventus.



"Siempre existe el riesgo de romper una dinámica cuando el jugador no lo acepta. Pero tuve una larga conversación con 'Ney', tomé la decisión y la aceptó muy bien", explicó Galtier.



Pero a falta del brasileño, respondió Mbappé, que con su doblete de este sábado igualó a su compañero en la tabla de realizadores, con siete dianas en seis jornadas.



Además Messi demostró que ha recuperado su mejor versión, regalando a sus aficionados aceleraciones y combinaciones. En el primer gol recorrió la mitad del campo para servir a Mbappé que marcó con un disparo potente (18).



- Vitinha se retira lesionado -

Un tuya-mía entre el argentino y el francés significó el 2-0 en el 54.



La única mala noticia para el PSG fue la lesión en una rodilla del portugués Vitinha, brillante en sus primeros partidos como parisino, que tuvo que salir del campo en el 24 debido a una entrada peligrosa de Fabio, que fue expulsado.



"Ha sufrido un duro golpe en la rótula, no hay torsión, no hay riesgo de que los ligamentos estén tocados. Veremos si tiene un hematoma", explicó el técnico parisino.



"El partido contra la Juventus llega rápido, vamos a intentar de recuperarlo, ver sus sensaciones. Si no puede, jugaremos con otro", añadió.



El tercero gol del PSG lo marcó el portugués Nuno Mendes en el 56.



- Otro gol de Alexis Sánchez -

Antes el Marsella ganó 2-0 en su visita al recién ascendido Auxerre con un gol de su delantero chileno Alexis Sánchez, que solo disputó la última media hora, pero le sirvió para lograr su tercer gol (84), demostrando una perfecta adaptación a sus nuevos colores.



Desafortunadamente el atacante chileno no estará disponible por sanción el miércoles en el bautizo en Champions del Marsella, en Londres ante el Tottenham.



Abrió el marcador el brasileño Gerson, al aprovechar el rechace en un poste de un disparo del turco Cengiz Under (8).



Gerson, que regresó recientemente tras una lesión, se mostró inspirado, con varios detalles de gran calidad, y logró su primer gol de la temporada. El técnico croata Igor Tudor lo retiró a la hora de juego para dosificarlo con vistas al apretado calendario de las próximas semanas.



En el otro partido del sábado el Lyon se dio un festín (5-0) en casa ante el Angers, un rival muy inferior. Marcaron el camerunés Karl Toko Ekambi (31 y 59), Alexandre Lacazette (38), Castello Lukeba (62) y Moussa Dembele (88).