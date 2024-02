Messi y Suárez ante el reto de ganar la primera MLS del Inter Miami

La franquicia de Florida es la favorita en las apuestas de Estados Unidos pero sus opciones pasan por mantener en buen estado físico tanto a Messi y Suárez como a los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, las cuatro glorias del Barcelona reunidas en esta insólita aventura en la MLS.



Messi y Suárez, de 36 y 37 años, respectivamente, tuvieron sus primeros problemas físicos en la turbulenta pretemporada pero el técnico Gerardo Martino asegura que están listos para el debut el miércoles como local ante el Real Salt Lake en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, que a partir de este curso pasará a denominarse Chase Stadium.



"Sí, están para jugar y si se requiere los 90 minutos. Después siempre lo vamos viendo en función de las necesidades que tenga el equipo", avanzó el 'Tata' Martino en una conferencia de prensa el martes.



La franquicia copropiedad de David Beckham, que ha realizado una inversión inédita en la MLS, tiene enormes expectativas para la primera temporada completa de Messi en Estados Unidos.



El astro argentino ha conseguido atraer las miradas del mundo del fútbol hacia Miami, donde se mantiene la 'Messimanía' desatada con su aterrizaje el pasado julio.



- "Vamos a seguir ganando títulos" -

En sólo un mes, Messi revolucionó al decaído Inter hasta hacerlo campeón por primera vez en la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana.



La presencia en la MLS del campeón mundial argentino llenó estadios y multiplicó las suscripciones al servicio de retransmisión de Apple TV+, dueño exclusivo de estos derechos.



Pero la ola de entusiasmo no llegó hasta los playoffs de la MLS ya que los problemas físicos de Messi impidieron la clasificación del Inter.



El adiós anticipado no menguó la fiebre por el capitán albiceleste en Miami, que lo homenajeó en noviembre para celebrar su octavo Balón de Oro.



"No tengo dudas de que el año que viene va a ser mucho mejor, que vamos a seguir disfrutando y ganando títulos", se comprometió entonces Messi.



- Última etapa de Suárez -

En ruta hacia la final de la MLS el 7 de diciembre, el Inter competirá en otros tres torneos: la Copa de Campeones de la Concacaf, que otorga boleto al Mundial de Clubes de la FIFA; la US Open Cup y la Leagues Cup, en la que Miami defiende el título.



En la agenda de Messi y Suárez también tiene un lugar reservado la Copa América que se celebra en Estados Unidos (20 de junio a 14 de julio) y, en el caso del argentino, sobrevuela la posibilidad de pelear por su segundo oro olímpico en los Juegos de París.



Antes de estrenarse en la MLS, sexta liga en su carrera, Suárez avanzó su intención de retirarse del fútbol en el Inter, reviviendo la delantera con Messi que maravilló al mundo durante sus seis años en Barcelona.



'El Pistolero', con contrato para esta temporada y una más opcional, arrastra una lesión crónica de rodilla pero confía en la conexión con su buen amigo argentino para disfrutar de una exitosa despedida del fútbol.



Al mismo tiempo, Beckham y el resto de la dirigencia del Inter trabajan a contrarreloj para reforzar aún más el plantel con la mirada puesta en el futuro.



El equipo de Florida, que sólo ha clasificado una vez a playoffs en sus cuatro años en la MLS, reclutó el año pasado a jóvenes como el paraguayo Diego Gómez, máximo goleador del pasado preolímpico sudamericano, y ahora perfila la llegada de otra de las perlas del continente, el volante argentino Federico Redondo.