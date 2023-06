Messi y una ilusión rota por la desconfianza

En una entrevista conjunta con los diarios Mundo Deportivo y Sport, el argentino recordó como después de esperar hasta el último minuto hace dos años, al final no se pudo hacer su renovación y tuvo que salir de urgencia hacia el París Saint-Germain, donde pasó "dos años en los que no era feliz".

Aunque el Barcelona afirmó el jueves que ya había presentado una oferta a Messi, el astro argentino dijo que "se pasó una propuesta, pero no fue una propuesta formal, ni escrita ni firmada porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no".