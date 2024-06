México sufre para vencer a Jamaica en la Copa América 2024

Venezuela reaccionó a tiempo y así evitó entrar en una peligrosa desesperación.



La expulsión al minuto 22 del capitán y goleador de Ecuador, Enner Valencia, por un fuerte golpe al defensa José Martínez, la primera en la Copa América de Estados Unidos, resultó decisiva para el triunfo vinotinto en el tercer encuentro del torneo.



Sin embargo, fue la tricolor la que abrió el marcador a través de Jemery Sarmiento al minuto 40, generando confusión en los venezolanos que no aprovecharon el jugador de más para establecer diferencias.



En la etapa final, las cosas se fueron acomodando y Ecuador ya no pudo resistir los embates de la Vinotinto, dirigida por el argentino Fernando Batista.



Así fue que Jhonder Cádiz igualó a los 65 minutos y Eduard Bello vio vuelta el partido a los 74.



"Ahora viene un partido muy difícil contra México y no tenemos que pensar nada más que eso: los pies sobre la tierra, porque el miércoles tenemos otra final", dijo el 'Bocha' Batista, en rueda de prensa en la ciudad de Santa Clara (California).



El esperado duelo entre Salomón Rondón y Enner Valencia, goleadores históricos de sus respectivas selecciones, quedó, sin discusión, para el delantero venezolano.



Pese a no convertir Rondón fue factor decisivo para el triunfo vinotinto, mientras Valencia perjudicó a su equipo con la expulsión que seguramente la costará una suspensión en las dos últimas fechas de la fase de grupos.



Venezuela pretende afianzarse en la Copa América para luego lograr el objetivo de clasificar por primera vez en su historia a un Mundial.



La edición 2024 del más antiguo torneo de selecciones del mundo continuará el domingo con los duelos de la primera fecha del Grupo C entre Uruguay y Panamá, en Miami, y el anfitrión Estados Unidos ante Bolivia, en Arlington, Texas.