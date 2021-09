Miguel Aguilar, el maestro de escuela que se convirtió en ‘rompe redes’

Escucha esta nota aquí

Wing, puntero izquierdo, extremo, atacante…delantero de cualquier época. Un rompe redes en el sentido literal. El maestro de escuela que acabó siendo el bombardero del fútbol nacional.

Miguel Aguilar era un delantero de los “de antes” que podría triunfar ahora sin ningún problema por sus condiciones futbolísticas. Veloz, potente, fuerte, ambidiestro, y con un temible remate desde cualquier sector del ataque.

Su carrera fue meteórica. El educador de ocasión acabó adoptando el fútbol como profesión. Saltó del pueblo a la gran ciudad. La Bélgica, Santa Cruz, La Paz y Buenos Aires.

“En el gobierno de Hugo Banzer lanzaron un decreto que permitía ingresar a la Normal sin ser bachiller porque había una campaña de alfabetización y se necesitaban maestros. Aproveché, me formé como Maestro, y empecé a trabajar en La Bélgica”, rememora.

El fútbol no estaba en sus planes, pero se le cruzó en el camino. “El maestro en los pueblos es todo. Organice un campeonato y competíamos en otros pueblos. Ahí me vieron y me dijeron que tenía que dedicarme al fútbol”.

Llegó al Club La Bélgica, de la localidad del mismo nombre, que había armado un gran equipo para competir en el fútbol cruceño y nacional. Estaban Ramiro Blacut, como entrenador y jugador, Arturo Saucedo Landa, Ismael Purificación Benegas, Nilton Pinto, Peji Hurtado, Jorge Escalera, Heraldo Fonseca, Magín Gómez, Gerardo Flores, “Vieja” Villegas y Osvaldo Nunes Escatema “Capú”.

Aguilar integró el equipo que tomó la posta de ese grupo. En ese momento llegó al popular Matateo, un corpulento ex jugador brasileño del club, para dirigir el equipo y fue clave en la carrera del atacante.

“Matateo fue quien me sacó el físico con el que jugué en el fútbol profesional; gracias a él adquirí potencia y velocidad. Fue el momento en que decidí dejar el magisterio para dedicarme al fútbol”, señala Miguel.

Destacó muy rápido en La Bélgica. Blooming y Oriente Petrolero entraron en disputa por su pase, al final fue a Oriente. “Elegí ese equipo porque estaba en la Copa Libertadores. Después todo avanzó muy rápido en mi carrera. Oriente, la Copa, la selección, las Eliminatorias, la Liguilla de Cali…Ferro”.

Forma parte de una generación perdida o desaprovechada, de mediados de los años 70, conformada por grandes talentos surgidos de la cantera oriental y del sur del país, que estuvo muy cerca de llegar al Mundial de Argentina 1978.

Las Eliminatorias mundialistas fueron la catapulta de su carrera. Se hizo conocido y se ganó el respeto por su capacidad y seriedad. Fue uno de los destacados de ese gran momento del fútbol boliviano.

Autor de dos goles en la consideraba actuación más importante de la historia, ante Uruguay, en el cierre de las clasificatorias del 78, en el mítico estadio Centenario de Montevideo.

“Hice uno de zurda y otro de derecha, con remates muy fuertes, en campo húmedo y pelota pesada. Era una selección con juego individual, y un contragolpe importante”, recuerda.

Bolivia contaba con una un plantel de mucha técnica y personalidad, refleja Miguel en una anécdota: “los uruguayos nos quisieron intimidar a patadas. Entonces, Eduardo Angulo dijo: “no nos van a correr a patadas”, y empezamos a meter”.

Integra un grupo que emigró al exterior, en tiempos en que era muy complicado. Aguilar fue a Ferrocarril Oeste de Argentina, Erwin Romero a Quilmes, Carlos Aragonés al Palmeiras, Carlos Conrado Jiménez al Coritiba, Windsor Alfredo Del Llano al Botafogo, del Brasil; Ovidio Messa a Libertad de Paraguay, y Jesús Reynaldo al Toluca de México.

“Ir a Ferro fue el premio al esfuerzo de muchos años, pero no me adapté. Soy muy sentimental, estaba recién casado y no tenía la concentración necesaria…regresé pronto, pero me sirvió de mucho”, reflexiona el entrevistado de su paso por el fútbol argentino en el año 80.

“Griguol (Carlos Timoteo, el técnico) me enseñó mucho, me ayudó a mejorar en la parte física y en todos a los aspectos. Ferro era una gran institución. Te trataban como los dioses, como dicen los argentinos”, agrega.

Aguilar, posteriormente, sumó a Bolívar, The Strongest, Blooming y Destroyers a la lista de equipos que arrancó con La Bélgica. En todos dejó un buen recuerdo y su impronta de delantero fuerte, implacable cuando arrancaba en velocidad. Un rompe redes.

“Dicen que contra Wilstermann acá (en Santa Cruz) y en un amistoso con Oriente en Brasil (ante el Taguatinga de Brasilia) perforé las redes. Yo les decía a los periodistas, en tono de broma, que seguramente estaban podridas…”.

Pasó el tiempo pero el recuerdo perdura. La Verde extraña este tipo de delanteros.