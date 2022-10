Miguel Terceros: "Es un orgullo haber jugado en la selección, espero darle muchas alegrías a futuro"

Después se tocó el tema de la presión que esas expectativas que él tiene y que se generaron en los hinchas, y Miguelito también respondió con madurez total. " No lo manejo como una presión, sino como una motivación. Todo el apoyo y cariño que estoy recibiendo de los hinchas y del club es muy grande, es algo que me ha ayudado mucho. Saber que mucha gente me apoya y que está junto a mi en mi carrera deportiva me deja muy feliz", señaló Miguel.

Algunos se atreven a compararlo con Neymar, pero Miguel no deja que esas exageraciones se le suban a la cabeza, e incluso, tiene en su mente explotar como Miguel Terceros, no como la sombra de alguien. "No me fijo tanto en eso (si me comparan con Neymar), yo estoy trabajando para crear mi propia marca, individual y mi estilo de juego. Si me inspiro en jugadores como Neymar, Pelé, Robinho que salieron de acá, pero no me comparo".