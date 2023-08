Miguel Terceros: “Estoy muy feliz por esta nueva oportunidad”

“Me siento muy feliz por esta nueva oportunidad que me está dando Gustavo Costas. Estoy con las pilas puestas para encarar este desafío de la mejor manera”, aseguró el jugador del Santos de Brasil.



“Mi objetivo es ganarme un lugar y quedar en la lista definitiva para las eliminatorias, me siento preparado”, añadió.



“Miguelito”, como lo llaman sus allegados, también se refirió sobre su presente en el Santos.



“Formó parte del plantel profesional, intercalé en algunos partidos pero he tenido más actividad en la Sub-20. Yo sigo trabajando duro y dando todo de mi”, concluyó.



El mediocampista cruceño de 19 años ya jugó seis partidos con la selección absoluta, sin embargo, todos fueron de carácter amistoso.