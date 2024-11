Miguel Terceros fue titular en el último partido del Santos en la temporada 2024

Miguel Terceros, el boliviano que milita en el Santos FC de Brasil, jugó su primer partido de la temporada como titular en el primer plantel del Peixe y lo hizo al cierre de la temporada frente a Sport Recife, que terminó ganando por 2-1 en condición de local. Este resultado no afectó al Peixe, ya que había logrado el ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño hace algunos días.



‘Miguelito’, principal figura y goleador de la selección nacional en las Eliminatorias Sudamericanas, tuvo minutos desde el vamos gracias al director interino Leonardo Zago, quien confió en su capacidad. Zago había reemplazado a Fabio Carille, entrenador que fue despedido la semana pasada y que, a lo largo del año, no tomó en cuenta al atacante cruceño.



Antes de jugar el partido del domingo, Terceros solo había disputado cuatro partidos oficiales en 2024, ingresando desde el banco de suplentes y acumulando pocos minutos en la etapa complementaria.



En el partido frente al Sport Recife cumplió un papel importante a pesar de no convertir. Jugó por la banda izquierda y realizó varios desbordes para alimentar a sus compañeros, quienes no lograron concretar el pase final.



Finalmente, el equipo de Terceros terminó cayendo 2-1, pero cerró el año con el título de campeón y el ascenso a la máxima categoría luego de haber jugado una temporada en la segunda división.