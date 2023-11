Milan cayó en San Siro por 3-1 ante el Borussia Dortmund

El inicio del partido fue espectacular, con dos penales en los primeros 10 minutos. Olivier Giroud falló su lanzamiento para adelantar a los italianos (6) y el capitán del Dortmund Marco Reus no desaprovecho su ocasión para poner por delante a los germanos (10).



El Borussia mantuvo la presión para aumentar la diferencia y tuvo un buen par de ocasiones, pero perdonó y dio pie a que el Milan empatara, con un golazo del nigeriano Samuel Chukwueze.



El exdelantero del Villarreal recibió en banda derecha, se zafó de dos rivales en la línea de fondo y buscó hueco para soltar un derechazo cruzado y batir al arquero Gregor Kobel (37).



Ambos equipos no se daban tregua y se repartían las ocasiones, pero fue el Borussia el que se adelantó de nuevo en el marcador, con un tanto de disparo raso del inglés Jamie Bynoe-Gittens (59), uno de esos jóvenes valores (19 años) que se saca de la chistera el Dortmund, como antes hizo con Erling Haaland, Jude Bellingham, Christian Pulisic o Jadon Sancho.



Y diez minutos más tarde sentenció otra de las perlas del club aurinegro, Karim Adeyemi, aunque el internacional germano (21 años) contó con la colaboración de Mike Maignan, que no acertó a atajar el disparo desde la frontal del delantero alemán.



Si bien está clasificado para los cruces, el Dortmund se jugará la primera plaza del grupo F en la última jornada en casa contra un PSG que empató 1-1 en París frente a Newcastle y depende de sí mismo para acompañar al Borussia.