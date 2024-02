Milan y Benfica avanzan en Europa League, Betis eliminado en Conference

Ni Milan ni Benfica lograron su objetivo con victorias en los partidos de vuelta, pero hicieron valer la renta que habían logrado en la ida.



En el caso del Milan, el 3-0 logrado en San Siro la pasada semana ante el Rennes daba mucha tranquilidad y por ello pudo afrontar el duelo de vuelta en Bretaña con cierta relajación, que el Rennes aprovechó para ganar el partido 3-2, impulsado por un triplete de Benjamin Bourigeaud.



El triunfo de prestigio sirvió al menos como recompensa para el Rennes en su adiós europeo.



"Es un gran orgullo haber ganado este partido al Milan, es una victoria prestigiosa para el Rennes. Seguramente es la victoria más importante de la historia europea del club", se consoló el entrenador de los franceses, Julien Stephen.



El Benfica también jugaba en Francia este jueves, en su caso en Toulouse, donde empató 0-0. Fueron decisivos por lo tantos los dos penales logrados en la ida (2-1) por el argentino Ángel Di María, el último de los cuales consiguió en el minuto 90+8 de ese primer asalto en Lisboa.



El tercer eliminado francés del día fue el Lens, derrotado 3-2 por el Friburgo alemán.



Fue el Marsella el encargado de salvar el honor del fútbol francés al ganar 3-1 al Shakhtar ucraniano y clasificarse a octavos de final.



Fue además en el primer partido con su nuevo entrenador, Jean-Louis Gasset, nombrado después del despido del italiano Gennaro Gattuso en el inicio de la semana.



Sporting de Lisboa, Qarabag y Sparta de Praga completaron la lista de clasificados a los octavos de final de la Europa League.



- Sin españoles en Conference -

En la Conference League, el Betis solo pudo empatar 1-1 en su visita al Dinamo de Zagreb y perdió por lo tanto su eliminatoria de repesca, quedando definitivamente eliminado de las competiciones europeas de este curso.



El equipo andaluz había perdido 1 a 0 en casa la pasada semana en la ida y estaba obligado a remontar en Croacia para continuar adelante en la competición.



Empezó bien, adelantándose por medio del congoleño Cedric Bakambu en el 38, pero en el 59 igualó el japonés Takaru Kaneko para los locales.



Pese a intentarlo hasta el final, el Betis no pudo conseguir el segundo frente a un adversario muy ordenado defensivamente y quedó eliminado.



El Betis había pasado a disputar esta repesca de la Conference League después de ser eliminado en diciembre en la fase de grupos de la Europa League, la competición inmediatamente superior en la jerarquía de los torneos UEFA.



En la Europa League fue tercero de un grupo en el que le superaron Glasgow Rangers y Sparta de Praga. El tercer lugar le permitía jugar esta repesca, con el objetivo de estar entre los dieciséis aspirantes al título en la Conference League, un torneo que vive su tercera temporada de vida y que nunca ha sido ganado por un club español.



Esta temporada tampoco habrá éxito español en él, ya que no los octavos de final no tendrán ningún representante de la Liga.



Además del Dinamo de Zagreb, los otros siete clasificados en la repesca de la Conference League fueron el Ajax neerlandés, el Servette suizo, el Union St Gilloise belga, el Olympiakos griego, el Molde noruego, el Sturm Graz austríaco y el Maccabi Haifa israelí.



Junto al Betis, la otra víctima ilustre de esa repesca de la Conference fue el Eintracht Fráncfort alemán, campeón de la Europa League en 2022 y eliminado ahora por el Union St Gilloise.