Miles de personas festejan la Liga de Naciones con la Roja

"Estoy superemocionado, lo merecíamos después de once años sin ganar nada y a celebrarlo porque han sido unos campeones" dijo a AFP Óscar Toledano, un aficionado que no dudó en ir solo a celebrar el título.

"Esperemos que lleguen muchos más", cerró Aymeric Laporte, en una celebración en la que los jugadores no dudaron en mantear a Luis de la Fuente para cerrar la temporada futbolística al ritmo del "We are the Champions".