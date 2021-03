Milton Melgar le dio con todo a César Farías, en la previa Chile – Bolivia

Escucha esta nota aquí

El exmundialista boliviano Milton Melgar le dio con todo al entrenador de la Verde, César Farías, en la previa del partido amistoso que disputarán Chile y Bolivia este viernes (21:00 hb), en una entrevista que concedió a la Red Gol del país trasandino. Se refirió a la realidad que atraviesa el fútbol nacional.

“Tengo algunos reparos con relación al técnico, porque en un principio llega a ofrecer algo que es muy difícil. Prometió ir a un Mundial a un país que está muy golpeado en todo sentido, creo que es ilusionar a la gente o mentir sobre la realidad que tenemos”, expresó el histórico exjugador y actual secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol).

Melgar criticó que Farías no se pronunciara a favor de los jugadores nacionales que estaban atravesando problemas económicos y cuyos clubes no les cumplieron con los sueldos de 2019 y 2020. “No veo a un entrenador que quiera hacer un grupo fuerte, porque el técnico de fútbol depende de sus jugadores, no veo a un trato así para crear a un vestuario fuerte. Ha habido actitudes que dejan mucho que desear”, remarcó.

Bolivia es el último seleccionado en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, con un solo punto. Perú también ha sumado solo una unidad, pero tiene mayores posibilidades de reponerse en su camino a Catar 2022.

“Mis colegas se molestan cuando hablo de la realidad, pero quiero hacer notar que no estamos bien. Lo demostramos eliminatoria, tras eliminatoria; Copa América tras Copa América. No podemos seguir mintiéndonos, nosotros somos los últimos de Sudamérica”, agregó Melgar.

Sobre el partido de este viernes, en el estadio El Teniente de Rancagua, Melgar dijo que Bolivia no es favorita, a pesar de su deseo de que gane. “Los futbolistas siempre entran a ganar, pero yo hablo de la realidad”, subrayó.

El combinado nacional sostendrá un segundo encuentro de preparación el lunes (16:30 hb), frente a Ecuador.