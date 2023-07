¡Mirá el equipo que planea armar Beckham en el Inter Miami!

El Inter Miami, nuevo equipo de Lionel Messi no la pasa bien en la MLS. Actualmente el conjunto de la Florida es el último de su conferencia y no gana hace 10 partidos.



Con la intención de mejorar la campaña a partir de la próxima temporada, David Beckham, principal accionista del club tiene pensado reforzar su plantel con jugadores de jerarquía.



Una fuente cercana al equipo ‘Rossonero’ develó el posible onceno titular del Inter Miami de cara al segundo semestre del año.



En esta alineación figuran ex compañeros de Messi que brillaron junto a él en Barcelona.



En el arco estaría el estadounidense Drake Callender, la defensa la formaría Jordi Alba, Sergio Ramos, Sergiy Krystov y DeAndre Yedlin.



El mediocampo sería cubierto por Jean Mota, Sergio Busquets y Andrés Iniesta. Finalmente la delantera estaría conformada por Lionel Messi, Josef Martínez y Leonardo Campana.