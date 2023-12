Mirá la dura respuesta de Fabol a la FBF

“Como FABOL estamos en permanente contacto con los capitanes y delegados elegidos por los propios futbolistas. En el caso del club Atlético Mcpal Vinto Palmaflor, los futbolistas estaban con más de cuatro sueldos adeudados mientras los dos torneos seguían en curso y con la finalidad de que ellos continúen presentándose a los partidos que faltaban disputar, nos informaron que desde el club les ofrecieron garantizar el pago de un sueldo con una pignoración de sus derechos de televisión que fue aceptada por la FBF. Una vez que el club culminó su participación, los futbolistas se comunicaron nuevamente con nosotros para informaros que la parte administrativa del club les dijo que desde la FBF frenaron el desembolso de esa cuota pignorada y nos pidieron realizar gestiones con la FBF, porque ellos y sus familias estaban desesperados, ya que contaban por lo menos con ese sueldo para disponer en sus necesidades y para navidad. De esta manera, nuestro Secretario Ejecutivo intentó comunicarse con el Director Ejecutivo de la FBF, quien mediante un mensaje indicó que estaba fuera del país y que no podía contestar llamadas, teniendo que realizar nuestro Secretario Ejecutivo gestiones con otra persona allegada a la FBF y que culminaron con el pago de los sueldos a los futbolistas” indica la nota.

“Aclaramos esta situación, porque es una bajeza, vergüenza y canallada, el aprovecharse del estado de necesidad de los futbolistas para chantajearlos y obligarles a firmar un comunicado en el cual deben endiosar al Presidente de la FBF agradeciéndole por una supuesta gestión para que se desembolsen los recursos que pertenecen al club y NO a la FBF; aprovechando también esta oportunidad para continuar con su desesperado plan de intentar desprestigiar a FABOL; si los futbolistas no aceptaban esas imposiciones, no les pagaban ese sueldo”,añade.