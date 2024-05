Mirá la ruta que Bolivia transitará para llegar a la Copa América con rodaje y ritmo de juego

Para la Copa América, el director técnico (Antonio Carlos Zago), ya tiene la lista preliminar de 55 jugadores. En la lista figuran algunos de los futbolistas que jugarán el amistoso ante México este 31 de mayo. Precisamente, los convocados para ese encuentro de exhibición serán anunciados hasta este viernes, y el viaje hacia Chicago, sede del partido, será el 29 de mayo.



Primer amistoso en Chicago:

El primer encuentro de preparación se llevará a cabo en Chicago, Estados Unidos, donde Bolivia se enfrentará a México el 31 de mayo. Este partido no contará con la participación de jugadores de The Strongest y Always Ready debido a sus compromisos en Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente. El partido se llevará a cabo en el estadio Soldier Field de Chicago, a partir de las 20:00HB.



Retorno y concentración en Santa Cruz:

Tras el amistoso contra México, la selección boliviana retornará a Santa Cruz para concentrar y continuar con su preparación. Se espera que para ese entonces, los convocados de The Strongest y Always Ready se sumen a la Selección. La primera semana de junio, ya con equipo completo, Bolivia emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos para disputar los dos amistosos restantes y la Copa América.



Amistosos contra Ecuador y Colombia:

El 12 de junio, Bolivia se enfrentará a Ecuador en el Subaru Park de Philadelphia (20:30HB), mientras que el 15 de junio cerrará su gira de amistosos ante Colombia en el Rentschler Field de Connecticut (17:00HB). Antonio Carlos Zago se apoyará en esos dos partidos para sacar conclusiones, y elaborar un onceno ideal para el debut en Copa América.



Comienzo de la Copa América:

Bolivia iniciará su participación en la Copa América 2024 el 23 de junio enfrentando a Estados Unidos en el AT&T Stadium de Texas. Luego, se medirá ante Uruguay el 27 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 1 de julio en el Inter&Co Stadium de Florida.



Con estos tres amistosos internacionales, la selección boliviana busca llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2024 y consolidar un plantel competitivo que le permita afrontar el torneo de la mejor manera.