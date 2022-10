Modric será baja en la quinta fecha de Champions ante el Leipzig alemán

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric no estará el martes en el partido de Champions contra el Leipzig tras ser baja de última hora y no viajar a Alemania.

"El croata no disputará el partido contra el Leipzig", anunció el Real Madrid este lunes en un comunicado.

El equipo merengue no precisa la razón por la que Modric no estará junto a sus compañeros en Alemania, limitándose a afirmar que "estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero es baja de última hora y no viaja con el equipo a Leipzig".