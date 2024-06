Moisés Paniagua no viajará con la Verde a Estados Unidos

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha emitido un comunicado oficial para informar que el joven jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a una serie de circunstancias que han impedido su participación en el torneo continental.



“La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el cuerpo técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, indica el comunicado emitido este domingo por la FBF.



De esta forma, Paniagua, que participó de la concentración en calidad de invitado junto al defensor central Sebastián Álvarez, se quedará en el país y se perderá los partidos amistosos ante Ecuador y Colombia, además de la Copa América, aunque desde la FBF habían asegurado que el jugador no sería inscrito en la nómina final para disputar el torneo de selecciones más antiguo del mundo.