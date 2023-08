Moisés Villarroel: “Siempre tengo el sueño y las ganas de estar en la selección”

No hay mal que por bien no venga reza el dicho y en el caso de Moisés Villarroel ese refrán se viene cumpliendo a cabalidad. El futbolista cruceño no pudo ser habilitado en Blooming, por prohibición de FIFA debido a una deuda, y a último momento fue cedido a préstamo a Águilas Doradas de Colombia, donde viene pasando un buen momento.

En el país cafetero se ganó el puesto de titular, tiene la confianza de su DT para patear penales y ante la cercanía de las Eliminatorias al Mundial 2026, no ocultó su deseo de que el seleccionador Gustavo Costas lo convoque para los partidos ante Brasil y Argentina.

Confesó que pasó momentos difíciles cuando la academia cruceña no lo pudo habilitar pese a que consiguió traerlo a préstamo de Bolívar, pero salió lo de Colombia en lo que significa su segundo equipo en el exterior en su carrera deportiva y justamente este 2023, en el que cumple 10 años en el profesionalismo, pues debutó en Blooming en 2013.

Tiene 25 años (7-09-1998), nació en Sata Cruz y jugó en Blooming (2013-2015), Universidad de Chile (2015-2016), Bolívar (2016), Oriente Petrolero (2017), Bolívar (2018), Wilstermann (2019-2022) y Bolívar (2022-2023) y Águilas Doradas de Colombia (2023). Además suma 10 partidos con la selección nacional absoluta.

¿Cómo te estas sintiendo en el fútbol colombiano?

Muy feliz. Feliz de estar acá, nuevamente en el exterior, es algo que el jugador boliviano lo anhela siempre, de estar afuera y tener esta oportunidad, yo dije que no la iba a desaprovechar. Ahora estoy haciendo las cosas bien, espero seguir de la misma manera, estoy jugando, estoy teniendo muchos minutos, mucha continuidad y sobre todo tengo la confianza del entrenador y del equipo también, eso repercute para que yo haga las cosas bien dentro de la cancha.

¿Con qué nivel de fútbol te has encontrado?

No conocía mucho del futbol colombiano, pero obviamente la mayoría tal vez sabemos que, en otro lado que no sea Bolivia, el fútbol es un poco más intenso, quizás por cuestiones de la cancha, de los árbitros, de muchas cosas que sabemos que son las falencia en el fútbol boliviano y que hay que mejorar.

Más físico también…

Obviamente en el tema físico también, porque acá el fútbol es muy físico y hay jugadores con mucha calidad, pero creo que uno entrenando todos los días con esa clase de jugadores va mejorando y va agarrando el mismo ritmo que ellos tienen.

En lo personal las cosas te están saliendo bien y a nivel equipo también, porque están peleando la punta…

Sí, estamos ahí. Hemos empezado muy bien, en la Liga estamos invictos, en la Copa Colombia la semana pasada en el partido de vuelta pudimos remontar y en los penales pudimos sacarlo adelante y llegamos a cuartos de final.

A la vuelta de la esquina están las eliminatorias, ¿estas esperando tu convocatoria?

Sí, uno trabaja para eso también. Obviamente yo entrenó acá para ser titular, para poder jugar, para tener muchos minutos y de acuerdo a como me vaya en el club se va a reflejar en que si puedo estar o no en la selección. Siempre tengo el sueño y las ganas de estar en la selección. Jugar para tu país es lo mejor, así que esperemos que sea así y estaremos atentos a la lista.

¿Las ganas son mayores porque se jugará primero contra Brasil y Argentina?

Claro, son las mejores selecciones de Sudamérica. Sabemos que no hay selección fácil, pero estas dos son las mejores que hay a nivel mundial incluso, una de ellas es la actual campeona mundial. Van a ser partidos lindos para jugarlos, para mostrarse y esperemos comenzar muy bien estas Eliminatorias.

De entrada, tocó bailar con las más feas…

Sí, en realidad es el mismo fixture de la anterior Eliminatoria, nos tocó lo mismo al empezar y se repite el calendario. Empezamos con los más complicados, pero hay que estar preparados, cambiar de mentalidad, saber que podemos empezar muy bien y Dios quiera podamos lograr el objetivo paso a paso.

Volviendo al tema contractual con tu equipo, ¿en qué condiciones estás y hasta cuándo?

En principio estoy a préstamo por seis meses en Águilas Doradas, porque Bolívar me prestó a Blooming por un año y luego Blooming me prestó a este club. Pasan esos seis meses y veremos que ocurre, si tendré que volver o no, pero eso ya se sabra en diciembre.

¿Cómo viviste esos días en los que Blooming no te pudo habilitar y se vio obligado a cederte a préstamo?

Fueron días complicados, muy complicados para los cuatro jugadores que no pudimos ser habilitados (Marc Enoumba, Tonino Melgar, Luis Haquín y Moisés Villarroel). Esa semana creo que fue muy dura, con mucha intriga sobre lo que iba a pasar, estábamos pendientes en el teléfono todo el rato para saber si nos habilitaban o no.

Tu ida a Colombia se dio de forma muy rápida

Sí, porque faltaba un día para que se cierre el libro de pases y se nos dijo que no íbamos a ser habilitados, entonces, en cuestión de horas se dio lo de Águilas y un par de días después yo ya estaba viajando para Colombia.

¿La familia como lo tomó?

Toda la familia estuvo con mucho nerviosismo, porque uno pensaba que se podía quedar sin jugar todo el semestre y eso era muy fuerte para nosotros. Estar solamente entrenando no iba a ser bueno, pero gracias a Dios salió los de Águilas, no hay mal que por bien no venga, así que ahora estoy muy contento, disfrutando de Colombia, del club y de mi familia también.

A propósito, ¿estás en Colombia con tu familia?

Sí, estoy acompañado de mi esposa Belén Pinto y de mis dos hijas, Danna Sofía (3 años) y Alanna Lucía (1).