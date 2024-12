Monasterio destaca el triunfo sobre Always Ready y envía un mensaje a la dirigencia del club

Oriente Petrolero logró un triunfo agónico por 2-1 sobre Always Ready, un resultado que, aunque celebrado, se enmarca en un contexto complicado para el equipo. Joaquín Monasterio, director técnico del equipo, destacó el esfuerzo de sus jugadores en medio de una crisis financiera que ha llevado a la plantilla a no entrenar debido a la falta de pago de salarios. Las deudas acumuladas oscilan entre 8 y 10 meses, pero los futbolistas continúan presentándose a los partidos y dejando todo en la cancha.



“Dejando todo como siempre, luchando hasta el final sin medir fuerzas, 48 horas después de jugar un clásico y con un rival que tuvo dos días más de descanso”, expresó Monasterio tras el partido. Su declaración resalta la dedicación y sacrificio de los jugadores, quienes enfrentan condiciones adversas pero siguen compitiendo con determinación.



El entrenador también hizo énfasis en la programación del calendario, que considera muy apretada para el óptimo rendimiento físico de los futbolistas. “El calendario lo arman así para exponer al límite el físico de los futbolistas y que el nivel del juego sea lo menos importante en una liga donde se tiene que buscar ser mejor”, comentó Monasterio, enfatizando la necesidad de un enfoque más equitativo en la organización de los partidos.



En su análisis postpartido, Monasterio ponderó el esfuerzo y la integridad de sus jugadores. “Dios quiera que vengan tiempos mejores”, agregó, reflejando su esperanza de que la situación del club mejore pronto y se reconozca el sacrificio realizado por los futbolistas.



Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Monasterio también envió un mensaje claro a la dirigencia del club.



“Lamentablemente no se ha tenido un acercamiento con la dirigencia; esperemos que se dé. Cada día que pasa se vuelve todo más complicado”, afirmó, subrayando la urgencia de una comunicación efectiva entre los jugadores y la administración.



El DT continuó expresando su preocupación por la falta de respuesta de los directivos a falta de tres semanas para que termine el año. “Ya se acercan las fiestas y la verdad es que esperamos que aparezca la dirigencia, que se acerque a los jugadores. Ellos se entregan al máximo y estamos a diez días de que se acabe el torneo”, concluyó Monasterio.



A pesar de las dificultades económicas y organizativas, Oriente Petrolero sigue luchando en el torneo. El triunfo ante Always Ready no solo representa tres puntos vitales en la tabla, sino también una muestra del compromiso inquebrantable de sus jugadores ante situaciones adversas.